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Современная Рапунцель: как перуанка живет с очень длинными волосами

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© Видео Sputnik/RUPTLY

24-летняя жительница Перу Ноэми Элизабет Ромеро Хуаман прославилась на родине своими длинными волосами.

Как девушка живет с 178-сантиметровыми локонами, смотри в видео.



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