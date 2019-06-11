Современная Рапунцель: как перуанка живет с очень длинными волосами

Как девушка живет с 178-сантиметровыми локонами, смотри в видео.
24-летняя жительница Перу Ноэми Элизабет Ромеро Хуаман прославилась на родине своими длинными волосами.
Как девушка живет с 178-сантиметровыми локонами, смотри в видео.
Национальная сборная Абхазии завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, который проходил в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня.
Министерство обороны опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 американского и шведского самолетов.
Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.
Жители Пальмиры, возвращающиеся в свои дома.
День России — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Новоафонская пещера перейдет на ежедневный режим работы с понедельника 17 июня.
На российско-абхазской границе у автоледи выявлена контрабандная партия сигарет.