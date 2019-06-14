Главы из жизни: Руслан Хашиг о себе и не только

Выпускник факультета журналистики МГУ Руслан Хашиг в разные годы работал собственным корреспондентом Первого канала и НТВ в Абхазии. С 1990 по 1994 годы Хашиг работал главным редактором и директором Абхазской государственной телерадиокомпании. С 1998 по 2003 годы журналист был пресс-секретарем первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и директором информационного агентства "Апсныпресс".

С 2006 года Хашиг – генеральный директор телекомпании "Абаза-ТВ". В 2014 году Руслан Хашиг получил звание "Заслуженный журналист Абхазии", награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

В день своего юбилея Руслан Хашиг ответил на вопросы Sputnik о семье, работе, деньгах и будущем Абхазии и дал советы начинающим журналистам.