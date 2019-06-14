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Отстрелялись: как прошли соревнования по стрельбе из лука

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© Sputnik / Акоп Кущян, Сария Кварацхелия

Соревнования по традиционной стрельбе из лука прошли в Сухуме 14 июня.

Соревнования по традиционной стрельбе из лука проходят в Абхазии уже третий год.

В 2019 году в соревнованиях по стрельбе из лука приняли участие команды со всех районов Абхазии, а также отдельно команда из города Сухум. Всего на "Гумаа рашта" съехались 40 лучников.

Спортсмены стреляют на расстоянии 14 метров. Это самая короткая дистанция. Самое главное – вопрос безопасности: необходимо, чтобы на руке была крага. Также важно "взведенный" лук не направлять в сторону зрителей.  

По итогам соревнования, первое место заняла команда из Сухума, второе – Гудаута и третье – Гулрыпш. В личном зачете отличился стрелок из Гудауты Анар Хазарджян.

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