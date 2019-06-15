Торжество справедливости: жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта

Первые жители самопровозглашенной ДНР прибыли в Россию за паспортами.

Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией и получили гражданство.

В специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Ранее власти самопровозглашенной республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Президент заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в республиках Донбасса переходит границы.