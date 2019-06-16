Искали нефть, нашли пещеру: путешествие в соляное подземелье Еревана

В Армении на глубине 235 метров уже три десятка лет работает Республиканский спелеотерапевтический центр.

На этом месте искали нефть и газ, однако первые же исследования показали тщетность дальнейших поисков. Но был обнаружен обширный соляной пласт.

Пациенты, страдающие бронхиальной астмой, аллергией, заболеваниями респираторной системы, а также люди с низким иммунитетом ежедневно посещают пещеру. Директор Ануш Восканян рассказала Sputnik Армения, что регулярное посещение соляной пещеры облегчает взрослым симптомы бронхиальной астмы, а дети могут излечиться полностью.

В Центре площадью в 4000 квадратных метров пациенты проводят шесть часов. В это время они могут поиграть в настольный теннис и бильярд, заняться дыхательной гимнастикой, дозированной ходьбой. И даже поспать в специально отведенном спальном отсеке.

Врачи советуют посещать центр 20 раз подряд. Причем самые важные - первые семь раз. В этот период происходит адаптация организма к уровню влажности, температуры, давления, ионного состава кислорода.

В стерильном воздухе пещер отсутствуют аллергены и бактерии, а уровень радиации практически нулевой.