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Кофе в компании крыс: кафе, заполненное грызунами, открыли в Сан-Франциско

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В Сан-Франциско появилось кафе, в котором за 50 долларов можно почувствовать себя посетителем худших забегаловок вашего города.

В новом можно выпить кофе в окружении десятков крыс, которые будут возиться вокруг вас, шурша своими негигиеничными лапками и сверля вас глазами-пуговками.

В любом другом месте мира (кроме стран третьего мира) заполненное уличными крысами кафе было бы обречено пустовать. Однако в Сан-Франциско такое кафе выглядит органично.

Любопытная деталь: животные для кафе предоставлены группой Rattie Ratz, которая занимается реабилитацией и спасением крыс — по аналогии с похожими организациями, которых больше увлекают собаки и кошки.

Теги:
крысы


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Кофе в компании крыс: кафе, заполненное грызунами, открыли в Сан-Франциско
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