Двое в лодке, включая собаку: соревнования по сапсерфингу прошли в Московской области

Каждая команда состояла из двух участников – собаки и ее хозяина. Все, что требовалось от животных, – сидеть спокойно и получать удовольствие, пока владельцы делали всю остальную работу. С этой задачей их четвероногие друзья справились на отлично.
Десятки собак приняли участие в соревновании по сапсерфингу в Московской области.
Каждая команда состояла из двух участников – собаки и ее хозяина. Все, что требовалось от животных, – сидеть спокойно и получать удовольствие, пока владельцы делали всю остальную работу. С этой задачей их четвероногие друзья справились на отлично.
Вилла "Сова" была построена в центре Нового Афона в 2015 году.
Минобороны России опубликовало видео с учений Северного флота на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
В Сан-Франциско появилось кафе, в котором за 50 долларов можно почувствовать себя посетителем худших забегаловок вашего города.
В Армении на глубине 235 метров уже три десятка лет работает Республиканский спелеотерапевтический центр.
Работы, которые будут представлены на фотовыставке, выполнены научными сотрудниками Кавказского заповедника.
Пожар в сухумской средней школе №2 произошел 2 мая 2019 года и был ликвидирован в течении нескольких часов в тот же день.
О том, как построить удачный туристический бизнес в Абхазии, с какими сложностями сталкиваются иностранные инвесторы, в чем они сами "виноваты", читайте в репортаже Sputnik.