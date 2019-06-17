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Двое в лодке, включая собаку: соревнования по сапсерфингу прошли в Московской области

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© RUPTLY.

Десятки собак приняли участие в соревновании по сапсерфингу в Московской области.

Каждая команда состояла из двух участников – собаки и ее хозяина. Все, что требовалось от животных, – сидеть спокойно и получать удовольствие, пока владельцы делали всю остальную работу. С этой задачей их четвероногие друзья справились на отлично.



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