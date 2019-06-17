Перед глазами: беженец из Сирии нашел необычный способ выучить нидерландский язык

Сирийский беженец Хассан Факхаде нашел не банальный способ быстро овладеть иностранным языком. Он расписал стены своей квартиры слова нидерландского языка.
Беженец из Сирии превратил свою комнату в словарь нидерландского языка.
Сирийский беженец Хассан Факхаде нашел не банальный способ быстро овладеть иностранным языком. Он расписал стены своей квартиры слова нидерландского языка.
Вилла "Сова" была построена в центре Нового Афона в 2015 году.
Десятки собак приняли участие в соревновании по сапсерфингу в Московской области.
Минобороны России опубликовало видео с учений Северного флота на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
В Сан-Франциско появилось кафе, в котором за 50 долларов можно почувствовать себя посетителем худших забегаловок вашего города.
О том, как построить удачный туристический бизнес в Абхазии, с какими сложностями сталкиваются иностранные инвесторы, в чем они сами "виноваты", читайте в репортаже Sputnik.
О том, как ансамбль народного танца "Адац" впервые побывал в детском оздоровительном лагере "Артек", как они совмещали отдых с демонстрацией национальных танцев, читайте в материале Sputnik.