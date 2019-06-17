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Перед глазами: беженец из Сирии нашел необычный способ выучить нидерландский язык

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© RUPTLY.

Беженец из Сирии превратил свою комнату в словарь нидерландского языка.

Сирийский беженец Хассан Факхаде нашел не банальный способ быстро овладеть иностранным языком. Он расписал стены своей квартиры слова нидерландского языка.



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