18:54 18 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.34
  • EUR72.23
Поиск
Видео

План "Перехват": кадры сопровождения бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Получить короткую ссылку
20 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.

Американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Первая после пожара: месса в соборе Парижской Богоматери
Меркель бросило в дрожь на встрече с Зеленским
Польза и вред винограда – инфографика на sputnik.by
Польза и вред винограда: что важно знать об этих ягодах?

Соцсети

Sputnikabkhazia