План "Перехват": кадры сопровождения бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
Минобороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
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