Памятник журналистам в Луганске: кадры открытия

В Луганске открыли памятник в честь погибших во время боевых действий звукорежиссера Антона Волошина и корреспондента Игоря Корнелюка.

В открытии памятника принимал участие глава ЛНР Леонид Пасечник, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, вдова Антона Волошина Ирина, а также ряд российских журналистов. Инициаторами открытия памятной таблички выступила ВГТРК, идея была поддержана властями ЛНР. Цель – увековечить память журналистов, погибших во время конфликта на Донбассе.

"Роль журналистов в этой войне переоценить невозможно. Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей", - заявил глава ЛНР Пасечник.

"Это памятник всем журналистам, которые погибли на этой войне", - отметил Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, добавив, что здесь была также увековечена память оператора "Первого канала" Анатолия Кляна и многих других корреспондентов, погибших в результате боевых действий на востоке Украины. "Это памятник...да всем, без исключения", - подчеркнул Добродеев.

По словам военного корреспондента Андрея Сладкова, также освещающего конфликт на Украине, "этот памятник и нашим ребятам, и тем, кто здесь погиб, и, как ни странно, это памятник тем живым, которые и сегодня делают свое дело".

17 июня 2014 года звукорежиссер Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк, готовившие репортаж для телеканала "Россия-1", попали под миномётный обстрел под Луганском. Волошин погиб на месте, Корнелюк в состоянии клинической смерти был доставлен в Первую областную больницу Луганска, где скончался от полученных травм и обильной кровопотери. У блокпоста на месте гибели журналистов был установлен крест.