21:45 19 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.98
  • EUR71.64
Поиск
Видео

Видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ* опубликовано в сети

Получить короткую ссылку
25 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео ФСБ РФ

По информации представителей ведомства, с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, являющихся членами "Исламского государства"*, занималось финансированием этой организации.

Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.

На кадрах видно, что у них изъяли деньги, документы, банковские карты и средства связи.

Ранее стало известно, что в Москве, Подмосковье, Астраханской области, Югре, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Дагестане проходят масштабные обыски, связанные с делом о финансировании террористической деятельности.

Кроме того, столичном регионе задержаны двое подозреваемых. Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.

Теги:
Следственный комитет РФ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мощное землетрясение в Китае: фото разрушенных городов
Теперь официально: Дональд Трамп заявил о старте предвыборной кампании
Читатели Sputnik о туризме в Абхазии
Особое мнение: что думают читатели Sputnik об отдыхающих и турсезоне в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia