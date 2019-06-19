Видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ* опубликовано в сети

По информации представителей ведомства, с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, являющихся членами "Исламского государства"*, занималось финансированием этой организации.

Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.

На кадрах видно, что у них изъяли деньги, документы, банковские карты и средства связи.

Ранее стало известно, что в Москве, Подмосковье, Астраханской области, Югре, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Дагестане проходят масштабные обыски, связанные с делом о финансировании террористической деятельности.

Кроме того, столичном регионе задержаны двое подозреваемых. Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.