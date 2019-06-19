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Поймать "кабана": С-300 провели учебные стрельбы на учениях в Астраханской области

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© Видео RT

На полигоне Ашулук в Астраханской области ЗРК С-300"Фаворит" отразили учебную атаку условного противника.

В качестве мишеней на учениях использовались сверхзвуковые ракеты "Кабан", сообщает RT.

Всего подразделения ПВО обнаружили и уничтожили более 20 целей.

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