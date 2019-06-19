Поймать "кабана": С-300 провели учебные стрельбы на учениях в Астраханской области

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Такого еще не было: в Абхазии состоится турнир профессионального бокса О том, как в пресс-центре Sputnik оказались спортивные трофеи, как редакция превратилась в боксерский ринг, когда в Абхазии пройдет турнир профессионального бокса, и какое шоу готовят организаторы, читайте в материале Sputnik. 609

МИД России: используемые при расследовании MH17 видео сфальсифицированны Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад ранее заявил, что расследование крушения малайзийского Боинга MH17 на Украине в 2014 году слишком политизировано. 68