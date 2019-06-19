Поймать "кабана": С-300 провели учебные стрельбы на учениях в Астраханской области

В качестве мишеней на учениях использовались сверхзвуковые ракеты "Кабан", сообщает RT.
Всего подразделения ПВО обнаружили и уничтожили более 20 целей.
На полигоне Ашулук в Астраханской области ЗРК С-300"Фаворит" отразили учебную атаку условного противника.
В качестве мишеней на учениях использовались сверхзвуковые ракеты "Кабан", сообщает RT.
Всего подразделения ПВО обнаружили и уничтожили более 20 целей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую экономику ждет "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года.
В Подольском суде Киева состоялось очередное заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
По информации представителей ведомства, с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, являющихся членами "Исламского государства"*, занималось финансированием этой организации.
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