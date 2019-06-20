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Царские хоромы: ранчо самого влиятельного наркобарона уйдет с молотка в Мексике

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© Видео RUPTLY/AP

Ранчо "Los Tres Garcia" принадлежало одному из главных наркобаронов Мексики Эдгару Вальдесу Вильяреалу, а теперь оно уйдет с молотка.

В 2018 году Эдгара Вальдеса Вильяреала приговорили к 49 годам лишения свободы, а ранчо конфисковали. И теперь оно уйдет с молотка.

Ранчо расположено между городами Куаутла и Айала. На участке площадью более двадцати тысяч квадртных метров сохранился особняк, более 30 конюшен и арена для проведения родео.

Не смотря на полную разруху, его стоимость оценивают в 1,6 миллиона долларов. Вырученные средства передадут семьям жертв наркоторговцев.

Вальдес возглавлял наемных убийц наркокартеля "Бельтран Лейва", позиции которого были сильны в Морелосе. В августе 2010 года Барби, получивший прозвище за светлый цвет лица и голубые глаза, был пойман и с тех пор находится в тюрьме особого режима "Альтиплано".



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