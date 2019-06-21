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На скорость: в Калифорнии прошел чемпионат по поеданию куриных крылышек

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В Калифорнии прошел международный чемпионат по поеданию куриных крылышек.

Около двухсот человек поборолись за звание победителя и главный приз – десять тысяч долларов.



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