Около двухсот человек поборолись за звание победителя и главный приз – десять тысяч долларов.
В Калифорнии прошел международный чемпионат по поеданию куриных крылышек.
Около двухсот человек поборолись за звание победителя и главный приз – десять тысяч долларов.
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" прошла в четверг 20 июня.
Ранчо "Los Tres Garcia" принадлежало одному из главных наркобаронов Мексики Эдгару Вальдесу Вильяреалу, а теперь оно уйдет с молотка.
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" началась в 12:00 20 июня.
Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в прямом эфире — всего их поступило более миллиона.
Выставка открылась в Государственном музея Боевой славы Абхазии 21 июня в Сухуме и продлится до конца июля.
21 июня 1994 года в Абхазию были введены миротворческие части СНГ, сформированные на базе вооруженных сил России.
Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пройдет в Англии 29 июня.