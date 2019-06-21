22:54 21 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR71.35
Поиск
Видео

Поклониться светилу: европейские язычники отпраздновали День солнцестояния

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Как друиды, ведьмы и шаманы отметили летнее равноденствие в Великобритании? Смотри в нашем видео.

Местом притяжения неоязычников Европы стал памятник эпохи неолита Стоунхендж, где в день летнего солнцестояния прошли массовые празднования.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ох, уж эти селфи: забавные и необычные "себяшки" покорили мир
Накаркала: как литовцы ворону ели
Читатели Sputnik о туризме в Абхазии
Особое мнение: что думают читатели Sputnik об отдыхающих и турсезоне в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia