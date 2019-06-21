Поклониться светилу: европейские язычники отпраздновали День солнцестояния

Местом притяжения неоязычников Европы стал памятник эпохи неолита Стоунхендж, где в день летнего солнцестояния прошли массовые празднования.
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Местом притяжения неоязычников Европы стал памятник эпохи неолита Стоунхендж, где в день летнего солнцестояния прошли массовые празднования.
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