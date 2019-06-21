Накаркала: как литовцы ворону ели

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Путин запретил авиаперевозки из России в Грузию Авиаперевозки из России в Грузию запрещены с 8 июля. 92

Более четырех миллиардов рублей могут поступить в Абхазию в рамках российской финпомощи Вопрос о проведение очередного заседания Межправительственной комиссии рассматривается на конец июня или в первой половине июля 2019 года. 341