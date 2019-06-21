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Накаркала: как литовцы ворону ели

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© Видео RUPTLY

Литовские фермеры нашли способ бороться с воронами, которые разоряли сельскохозяйственные поля.

В Литве ежегодно устраивать пир из настоящего вороньего мяса.



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