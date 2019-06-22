Не сдались: подвиг защитников Брестской крепости

"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/VII-41. Эта надпись на стене Брестской крепости стала символом мужества советских солдат.

В ночь на 22 июня 1941 года шквал артиллерийского огня обрушился на гарнизон. Немецкое командование бросило на штурм до 20 000 солдат и мощную артиллерию. Противник наносил беспрерывные удары по казармам, складам и выходам из крепости.

От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни обороны красноармейцы понесли большие потери: остались 3500 человек из 8000. Защитники сумели контратаковать и не позволили врагу занять крепость. Разрозненные части укрылись в казематах и мужественно держали оборону.

Почти месяц бойцы оказывали сопротивление. На кирпичных стенах остались надписи – свидетельство беспрецедентного подвига. В конце августа Гитлер привез в Брест Муссолини, чтобы показать успехи армии Третьего рейха.

В Берлин фюрер забрал оплавленный камень с разрушенного моста непокорной крепости. В боях за Брест войска вермахта потеряли около 1500 солдат и офицеров.