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Никто не забыт: акция "Свеча памяти" прошла в Вашингтоне

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Акция "Свеча памяти" прошла у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.

Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие российские дипломаты и члены их семей, юнармейцы, представители русской диаспоры в США.

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Теги:
Великая Отечественная война (1941-1945)


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