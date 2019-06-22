Никто не забыт: акция "Свеча памяти" прошла в Вашингтоне

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Лечение без страховки: как гражданину Абхазии получить медуслуги за рубежом О том, как жители Абхазии, которые не имеют право на получение российского полиса обязательного медицинского страхования, могут отправиться на лечение за пределы республики, читайте в материале Sputnik. 75

За кулисами праздника: Sputnik побывал на репетиции "Абжьы зхоу" О том, как проходит подготовка к вокальному конкурсу "Абжьы зхоу" и чего от него ждут участники, читайте в материале Sputnik. 86