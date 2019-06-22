Никто не забыт: акция "Свеча памяти" прошла в Вашингтоне

Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В акции приняли участие российские дипломаты и члены их семей, юнармейцы, представители русской диаспоры в США.
Акция "Свеча памяти" прошла у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.
Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В акции приняли участие российские дипломаты и члены их семей, юнармейцы, представители русской диаспоры в США.
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