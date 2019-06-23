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Как живые: глиняных героев "Игры престолов" создает скульптор из России

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© Видео Alexey Vikulov

Герои популярного сериала получились невероятно реалистичными.

Московский скульптор Алексей Викулов создал серию бюстов главных героев "Игры престолов", пишет RT.

Герои популярного сериала получились удивительно реалистичными.

Свои работы, а также процесс их создания, мастер запечатлел на видео.

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Теги:
"Игра престолов"


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