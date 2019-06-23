Как живые: глиняных героев "Игры престолов" создает скульптор из России

Московский скульптор Алексей Викулов создал серию бюстов главных героев "Игры престолов", пишет RT.
Герои популярного сериала получились удивительно реалистичными.
Свои работы, а также процесс их создания, мастер запечатлел на видео.
Герои популярного сериала получились невероятно реалистичными.
Московский скульптор Алексей Викулов создал серию бюстов главных героев "Игры престолов", пишет RT.
Герои популярного сериала получились удивительно реалистичными.
Свои работы, а также процесс их создания, мастер запечатлел на видео.
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