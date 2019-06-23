Сквозь года: фронтовые рисунки в поисках своих героев

Академия футбола Unity действует независимо от Федерации футбола Абхазии, и на сегодняшний день в трех группах академии обучаются 34 спортсмена.

О том, как 12-летний юноша из Сочи приехал в Абхазию отдыхать и одновременно зарабатывать на новые лыжи, как кларнетом он услаждает слух сухумчан, какую музыку он играет, и сколько денег уже заработал, читайте в материале Sputnik.