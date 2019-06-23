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Сквозь года: фронтовые рисунки в поисках своих героев

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Перед смертью художник попросил своего племянника найти людей, изображенных на фронтовых портретах.

Художник Дмитрий Фомин нарисовал портрет фронтовой медсестры Агнии Фирстовой в 1944 году, когда она служила в военном госпитале.

И вот, спустя 75 лет медсестра, не скрывая слез, получила свой портрет.

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Теги:
Великая Отечественная война


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