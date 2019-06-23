Сквозь года: фронтовые рисунки в поисках своих героев

Художник Дмитрий Фомин нарисовал портрет фронтовой медсестры Агнии Фирстовой в 1944 году, когда она служила в военном госпитале.
И вот, спустя 75 лет медсестра, не скрывая слез, получила свой портрет.
Перед смертью художник попросил своего племянника найти людей, изображенных на фронтовых портретах.
Художник Дмитрий Фомин нарисовал портрет фронтовой медсестры Агнии Фирстовой в 1944 году, когда она служила в военном госпитале.
И вот, спустя 75 лет медсестра, не скрывая слез, получила свой портрет.
Герои популярного сериала получились невероятно реалистичными.
Летняя Олимпиадная школа Московского физико-технического института — это больше, чем просто школа или летний лагерь.
Акция "Свеча памяти" прошла у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.
Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) выяснили, что серые тюлени могут подражать мелодиям
Академия футбола Unity действует независимо от Федерации футбола Абхазии, и на сегодняшний день в трех группах академии обучаются 34 спортсмена.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
О том, как 12-летний юноша из Сочи приехал в Абхазию отдыхать и одновременно зарабатывать на новые лыжи, как кларнетом он услаждает слух сухумчан, какую музыку он играет, и сколько денег уже заработал, читайте в материале Sputnik.