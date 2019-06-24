Алые паруса: как прошел традиционный праздник выпускников в Санкт-Петербурге

Зрители смогли увидеть театрализованное представление на Дворцовой площади, концерт и пиротехническое шоу. Праздник, в котором приняли участие более 33 тысяч выпускников школ, завершился проходом по Неве брига с алыми парусами.
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник "Алые паруса".
Зрители смогли увидеть театрализованное представление на Дворцовой площади, концерт и пиротехническое шоу. Праздник, в котором приняли участие более 33 тысяч выпускников школ, завершился проходом по Неве брига с алыми парусами.
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