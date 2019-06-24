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Роза Хутор накрыло грязевым селем в результате ливня

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В результате непогоды в горный курорт Роза Хутор накрыл мощный сель.

В понедельник 24 июня из-за сильных ливней горный курорт "Роза Хутор" накрыло грязевым селем.

Поток снес транспортные средства, а также значительно повредил несколько построек.



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