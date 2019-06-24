Дань традициям: как в Испании прошел фестиваль прыжков через младенцев

Ежегодно на севере Испании отмечается фестиваль El Colacho, известный так же как "Прыжки через детей".

Название говорит само за себя: детей укладывают на одеяла прямо на улице, а мужчины в костюмах дьявола прыгают через них.

Местные жители считают, что таким образом можно избавить детей от порчи и болезней.