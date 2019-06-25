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Пожар на миллион: в США сгорели выставленные на продажу автомобили

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© Видео Youtube/RT на русском

В американском штате Калифорния огонь уничтожил 86 новых машин на парковке автосалона.

Ущерб составил более двух миллионов долларов. Пожар перекинулся на автомобильную стоянку с прилегающей территории.

О предполагаемой причине пожара не сообщается.



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