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Мал, да удал: "Калашников" представил новый дрон-камикадзе "Ланцет"

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© Видео RUPTLY/Калашников Media

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Концерн "Калашников" разработал первый в России барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет", передает РИА Новости.

"После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет", - рассказал генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов также отметил, что новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.

"В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - проинформировал Чемезов.

Ранее на выставке IDEX в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". Однако данный беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона "Ланцет" увеличилась масса полезной нагрузки.

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Теги:
Калашников (концерн), Форум "Армия"


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