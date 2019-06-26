"Праздник на весь род": как фамилия Лейба проводит традиционное моление

В селе Мгудзырхуа каждый год представители фамилии Лейба проводят традиционное моление, на которое съезжается весь род.

В Абхазии много традиционных праздников, которые уходят своими корнями в глубокую старину. Некоторые из них связаны с фамильными молениями, одно из них проводит фамилия Лейба. Каждый год все, кто носит эту фамилию, собираются в родовом селе Мгудзырхуа, на празднование.

Обряд связан со старинным преданием, которое дошло до наших дней. Как-то один из представителей этого рода тяжело заболел, его состояние ухудшалось, и ему ничего не помогало. Недалеко от его жилища стали замечать белого козла, он не уходил оттуда целую неделю.

Решив, что это знак свыше, родственники больного решили провести моление. После обряда, больной смог встать на ноги, а обряд стали проводить каждый год спустя месяц и три недели после Пасхи.

Согласно обряду, мужчины приносят в жертву двух белых козлов, а женщины пекут ритуальный хлеб по особому рецепту. Хлеб пекут на углях, на которые выкладывают листья каштана, затем кладут тесто, которое тоже прикрывают листьями, чтобы раскаленные угли не сожгли хлеб.

После того, как хлеб готов, его несут к месту ритуала на специальной доске, затем на хлеб кладут сердце и печень жертвенного животного и жрец произносит молитву богу о благополучии рода.