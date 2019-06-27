ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества. Пять наиболее крупных государств, включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами. Россия была лишена права голоса в апреле 2014 года.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. После того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме, делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Позже спикер парламента Словакии Андрей Данко опроверг информацию, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за России, уточняет РИА Новости.

В совместном заявлении Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи говорится, что большинство членов делегации проголосовали за возвращение прав российской делегации, против проголосовал лишь один ее член, Мартин Полячик. Он же злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ шести других стран, которые покинули сессию.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую делегации России участвовать в июньской сессии. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.