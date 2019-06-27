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"Витязи" и "Стрижи" показали фигуры высшего пилотажа на "Армии-2019"

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В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" в подмосковном городе Кубинка в среду, 27 июня, состоялись показательные выступления команд по спортивному пилотажу.

Программа авиашоу включала выступления пилотажных групп "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты". В полетах участвовали самолеты Су-35С, Су-30СМ, Як-130, МиГ-29СМТ и вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.

На еще одной площадке форума в подмосковном парке "Патриот" представлено около 27-ми тысяч образцов военной техники. В экспозиции – более 50 самолетов и вертолетов.

Свои лучшие разработки привезли более 1,2 тысячи участников. Форум проходит на трех площадках: в парке "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Теги:
авиашоу, армия


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