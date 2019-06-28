Внук Ефрема Эшба играет Баха у памятника своему знаменитому деду в Сухуме

Для Виктора Абрамян-Эшба памятник деду Ефрему Эшба в Сухуме – магическое место.

Как признался сам музыкант в интервью Sputnik, когда открывали памятник Эфрему Эшба в Сухуме в 1972 году, это событие произвело на него сильнейшее впечатление. И с тех пор Виктор считает своим долгом посещать это место каждый раз, когда он возвращается в Абхазию.

После беседы с радиоведущей Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу, у скрипача возникла идея сыграть на этом месте одну из своих любимых композиции – Chaconne, Partita No. 2 Иоганна Себастьяна Баха.

Ефрем Эшба — один из выдающихся политических деятелей, с именем которого связано не только установление советской власти в Абхазии, но и восстановление абхазской государственности.

С 1917 года он был председателем Сухумского окружкома РСДРП(б), одновременно с февраля 1918 года председателем Сухумского совета. С декабря 1918 года – особо уполномоченный по делам горцев Кавказа от Наркомата по делам национальностей РСФСР.

Именно Ефрем Эшба вместе с Нестором Лакоба и другими активистами большевистского движения выступил на первом съезде, когда был создан "Абхазский народный совет"

В апреле-июне 1919 года Ефрем Эшба был заместитель председателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из организаторов партизанского движения на Кавказе. В ноябре 1919 года направлен в Грузию для ведения подпольной работы, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 года освобожден.

В 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовал в специальной миссии в Турции.

Ефрем Эшба выступал против присоединения Абхазии к Грузии. В ноябре 1921 года он писал в Кавказское Бюро Центрального Комитета РКП(б) о том, что вхождение Абхазии в состав Грузии не имеет смысла.

Ефрем Эшба с августа 1920 года был секретарем Лабинского комитета РКП(б). С февраля 1921 года – председатель Ревкома и ЦИК Абхазии. В 1922-1924 годах — секретарь ЦК КП(б) Грузии. В 1924 – 1925 годы работал в Торгпредстве СССР в Лондоне.

Летом 1936 года арестован органами НКВД по ложному обвинению. В августе 1939 года приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Долгое время родственники не знали, где был похоронен Ефрем Эшба. Но осенью 2018 года могилу абхазского революционера нашли в западной части бывшего расстрельного полигона НКВД СССР "Коммунарка".