Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп на встрече с Путиным

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в японской Осаке, где в эти дни проходит саммит G20.

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке.

Перед встречей российский и американский лидеры пообщались с представителями СМИ. На вопрос журналиста Трампу, призовет ли он российского коллегу не вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, американский президент повернулся к Путину и озвучил эту просьбу.

Оба президента улыбнулись шутке.

Переговоры Путина и Трампа начались сразу после первого рабочего заседания саммита в 14:03 по местному времени (8:03 мск) и продлились полтора часа, дольше запланированного.

Президенты России и США заявили, что улучшение отношений будет в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Саммит G20 проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе 28 и 29 июня.