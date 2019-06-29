Это прекрасно: как Трамп назвал Путина после их встречи

Американский президент Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а их прошедшую в пятницу 28 июня встречу в Осаке прекрасной.

Президент США ответил на вопрос обозревателя ВГТРК Павла Зарубина о том, какие впечатления у него остались от встречи с Путиным.

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала "Россия 24", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", — добавил американский президент.

В пятницу 28 июня лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита "Большой двадцатки", который проходит в Осаке. Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны подтвердили и даже инициировали желание обсуждать широкий спектр проблем: от экономики до стратегической стабильности.

Помимо вопроса о международной торговле, они обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана, в Венесуэле и на Украине, затронули вопросы, связанные с Турцией и Китаем, а также договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

Это была третья личная встреча президентов России и США, в основном они общаются по телефону.

До этого Путин и Трамп виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", но полноформатную встречу Трамп отменил из-за инцидента в Керченском проливе. Кроме того, летом прошлого года президенты России и США провели саммит в Хельсинки.