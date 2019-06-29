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Оставьте детей в покое: Путин ответил Элтону Джону, обвинившему его в лицемерии

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В России спокойно относятся к ЛГБТ-сообществу, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное — это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

После этого интервью известный певец Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил российский лидер на пресс-конференции в субботу 29 июня.

"У нас есть закон, за который нас все "шпыняют", — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое", — добавил Путин.



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