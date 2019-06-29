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Тулун утонул: кадры наводнения в Иркутской области

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© Видео Youtube/John Tark

В Иркутской области России действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в зоне наводнения находится 31 населенный пункт.

Сильные дожди привели к подъему рек в Иркутской области, в зону бедствия попал 31 населенный пункт, 32 социально значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Подтоплены 3735 домов, где живут более девяти тысяч человек, около 800 человек эвакуированы во временные пункты размещения.

По последним данным, погибли три человека, в том числе один ребенок, 97 пострадавшим потребовалась госпитализация, еще 251 человеку оказали помощь амбулаторно.

В области введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, так как в областном городе Тулуне затоплено около шести километров автодороги. 

Согласно распоряжению главы российского правительства, семьям погибших выплатят единовременное пособие в миллион рублей, а кроме того, выделят деньги на погребение. Пострадавшие получат пособия в размере от 200 тысяч (легкий вред здоровью) до 400 тысяч рублей (вред средней тяжести или тяжкий). Тем, чье жилье пострадало, выплатят по десять тысяч рублей.



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