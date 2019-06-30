Историческое рукопожатие: Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе

Дональд Трамп стал первым американским президентом, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал Трампа у линии раскола Кореи, они пожали друг другу руки, и американский лидер перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на территории Северной Кореи, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. Затем лидер КНДР перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После лидеры США и КНДР удалились в "Дом мира" на переговоры.

Рукопожатие на линии раскола в Корее лидеров США и КНДР стало уже само по себе символом перемен, заявил северокорейский руководитель Ким Чен Ын на встрече с американским президентом.

На встрече двух лидеров журналисты спросили, готов ли Трамп пригласить северокорейского лидера. "Я вполне могу пригласить его прямо сейчас", - ответил Трамп.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.