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Историческое рукопожатие: Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе

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© Видео Youtube/RT на русском

Дональд Трамп стал первым американским президентом, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал Трампа у линии раскола Кореи, они пожали друг другу руки, и американский лидер перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на территории Северной Кореи, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. Затем лидер КНДР перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После лидеры США и КНДР удалились в "Дом мира" на переговоры.

Президент США Дональд Трамп и Северо-корейский лидер Ким Чен Ын
© AP Photo. Susan Walsh
Символ перемен: Трамп стал первым президентом США, посетившим КНДР

Рукопожатие на линии раскола в Корее лидеров США и КНДР стало уже само по себе символом перемен, заявил северокорейский руководитель Ким Чен Ын на встрече с американским президентом.

На встрече двух лидеров журналисты спросили, готов ли Трамп пригласить северокорейского лидера. "Я вполне могу пригласить его прямо сейчас", - ответил Трамп.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.

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Теги:
КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп


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