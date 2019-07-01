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Чай втроем: Путин, Лукашенко и Рахмон встретились на природе в Минске

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RUPTLY/ Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске.

Президент Белорусии Александр Лукашенко организовал коллегам неформальное чаепитие. В тени беседки - это подарок узбекского президента Мирзиеева - встретились Лукашенко и Путин. Белоруский лидер подарил коллеге фигурку двух борящихся дзюдоистов - президент России увлекается этим боевым искусством. Кроме того, российскому лидеру вручили панно из моренного дуба с медальонами - символами 15-ти видов спорта вторых Европейских Игр.

К встрече присоединился и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он привез с собой фрукты выращенные у себя на родине. Президентам к чаю подали свежие абрикосы и черешню.

Несмотря на неофициальный формат встречи, Путин был в галстуке, а Лукашенко и Рахмон обошлись без него.

Теги:
Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, Владимир Путин


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