Паводок под Иркутском: спасатели задействовали вертолеты для эвакуации

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов.

Режим чрезвычайной ситуации действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

По последним данным, число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14 человек. Судьба еще 13 человек остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

Всего из опасных зон эвакуировали более двух с половиной тысяч человек, среди которых почти 600 детей.

Сейчас уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.

По данным РИА Новости, движение большегрузной техники открыто в обе стороны по трассе у города Тулун в Иркутской области.