Лодка, велосипед и доброе сердце: как доставляют почту на остров, где живут 35 человек

Деревенский почтальон за 27 лет преодолела 10 тысяч километров ради нескольких адресатов. У нее есть лодка, велосипед и большое сердце.

Александра Брыкина работает почтальоном на острове Юршинский в Ярославской области.

Ее ежедневный маршрут на работу - от материкового поселка Судоверфь до острова Юршинский на Рыбинском водохранилище. На острове в настоящее время проживает 35 человек, и только почтальон связывает их с "большой землей".

На весельной лодке Александра пересекает водохранилище от берега до берега.

"От дома я добираюсь за час где-то. На велосипеде, потом на лодке. На лодке, если хорошая погода, тихо, так я минут за 15 минут могу", - рассказывает почтальон.

Александра старается помогать людям и привозит им продукты, лекарства и помогает оплачивать счета за электроэнергию.

Юршинский — населенный остров на Рыбинском водохранилище в Ярославской области России, остров расположен вблизи истока из водохранилища Волги. Остров образовался в 1940 году на бывшем правом берегу Волги в результате затопления суши Рыбинским водохранилищем. В настоящее время вся территория острова объявлена особо охраняемой природной территорией.