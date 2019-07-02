Звуки "тыквы": в Sputnik сыграли джаз на необычном инструменте

Четвертый Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля.

В этот раз в фестивале впервые примет участие квинтет из Приднестровья Liberty. В программе коллектива джазовые стандарты, диксиленд блюз и авторская музыка, которая "расскажет" зрителям о культуре народов Приднестровья.

Квинтет обещает удивить не только интересной программой, но и необычным музыкальным сопровождением. В первый день любители джаза не услышат саксофона, для них прозвучит кларнет, труба, тромбон, туба и необычный инструмент банджо, который впервые прозвучит на сцене Госфилармонии.

На пресс-конференции в Sputnik руководитель квинтета рассказал об истории происхождения банджо и сыграл пару аккордов.

"Изначально инструмент выглядел как половина тыквы с натянутой воловьей кожей. За последние сто лет он преобразился. Сам по себе он звучит очень интересно", - отметил он.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.