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Звуки "тыквы": в Sputnik сыграли джаз на необычном инструменте

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© Видео Адгур Авидзба

Пресс-конференция, посвященная открытию четвертого Международного фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019, прошла в пресс-центре Sputnik 2 июля.

Четвертый Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля.

В этот раз в фестивале впервые примет участие квинтет из Приднестровья  Liberty.  В программе коллектива джазовые стандарты, диксиленд блюз и авторская музыка, которая "расскажет" зрителям о культуре народов Приднестровья.

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Квинтет обещает удивить не только интересной программой, но и необычным музыкальным сопровождением. В первый день любители джаза не услышат саксофона, для них прозвучит кларнет, труба, тромбон, туба и необычный инструмент банджо, который впервые прозвучит на сцене Госфилармонии.

На пресс-конференции в Sputnik руководитель квинтета рассказал об истории происхождения банджо и сыграл пару аккордов.

"Изначально инструмент выглядел как половина тыквы с натянутой воловьей кожей. За последние сто лет он преобразился. Сам по себе он звучит очень интересно", - отметил он.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.



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