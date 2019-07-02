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Никакой личной жизни: за пандами в Московском зоопарке можно следить онлайн

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Московский зоопарк запустил онлайн трансляцию из вольера больших китайских панд.

Московский зоопарк на своем официальном сайте запустил онлайн-трансляцию из вольера китайских панд Жуи и Диндин. Животные совсем недавно прибыли в Россию. Теперь за их жизнью сможет понаблюдать любой желающий.

Следить за пандами можно будет в разное время дня и с разных ракурсов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют. Появление панд в зоопарке - долгожданное событие и большая радость, которой нам непременно хочется делиться", - рассказала директора зоосада Светлана Акулова.

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт в 1864 году.

В настоящее время в зоопарке содержится более восьми тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк - член Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.

Род большие панды включает 5 видов. Четыре из них уже вымерли. Пятый – постоянно на грани. С 2004 по 2014 год число больших панд в Китае выросло с 1596 до 1864 года. Всего же в мире на 2016 году было примерно чуть более 2000 этих животных. Причем из-за изменений климата к 2070 году популяция может сократиться вдвое.



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Никакой личной жизни: за пандами в Московском зоопарке можно следить онлайн
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