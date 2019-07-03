Теперь Екатеринбург: в Неаполе объявили, где пройдет Универсиада-2023

Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге. Решение об этом было принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе.

"Уверен, что Екатеринбург будет еще одной такой важной точкой в развитии студенческого спорта, и проведение Универсиады запомнится и вам, и, главное, спортсменам, которые примут участие в Универсиаде, на долгие годы", - заявил министр спорта России Павел Колобков, возглавивший российскую делегацию.

На заседании Россию также представляли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АНО "Универсиада-2023" Александр Чернов, президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, а также студентка УрФУ и бронзовый призер Чемпионата мира среди студентов по спортивной борьбе Александра Андреева.

Андреева поделилась своими эмоциями по поводу решения исполкома: "Мы очень рады, что Универсиада пройдет в Екатеринбурге. Это огромный спортивный праздник. Это большая честь принять его. Это популяризация спорта, это знакомство с различными культурами, встречи с ровесниками, кто занимается различными видами спорта, также из разных стран — это потрясающе просто, словами не описать".

До этого летняя Универсиада состоялась в 2013 году в Казани, в 2019 году зимние Игры принял Красноярск. Универсиада в 2023 году в Екатеринбурге станет третьей, которая пройдет в России за 10 лет.