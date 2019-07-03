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Напахать картину: как итальянский художник создает портреты в поле

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© Видео RUPTLY

Итальянский художник использовал трактор, чтобы превратить поле пшеницы в гигантский портрет князя Владимира.

Итальянский художник Дарио Гамбарин рисует необычные картины. Вместо кисти - трактор, а полотно - это поле под Вероной.

Произведение искусства из-за его масштаба можно увидеть только сверху. Художник не делает набросков, ему достаточно хорошего зрения и навыков тракториста.

В преддверии визита российского президента Владимира Путина в Италию Гамбарин изобразил трактором в поле князя Владимира, крестившего Русь.

"В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых", - объяснил Гамбарин, почему решил нарисовать именно князя Владимира.

Портрет князя Владимира занимает 24 квадратных метра, подпись к портрету "Святой Владимир" сделана на русском языке. За основу при изображении лица киевского князя итальянец взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме в Москве.

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