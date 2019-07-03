Не вся картина: Лавров прокомментировал "сделку века"

План США по ближневосточному урегулированию остается не до конца проясненным для России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в среду 3 июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином в среду 3 июля заявил, что план США по ближневосточному урегулированию, известному в арабских СМИ как "сделка века", остается не до конца проясненным для российской стороны.

По словам министра, первоначальные элементы американской "сделки века" по ближневосточному урегулированию противоречат решениям Совета Безопасности ООН

Согласно плану, 50 миллиардов долларов инвестиций планируется вложить в течение десяти лет в экономическое развитие палестинских территорий и соседних арабских стран, а также в их интеграцию.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

В понедельник 1 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает инициативу США по палестино-израильскому урегулированию.