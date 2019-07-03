Пощечина правосудию: что творилось в суде по делу Вышинского

Обвинение попросило отложить заседание суда по делу главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прокурорам не хватило времени ознакомиться с делом.

Прокуроры суда в Киеве в среду 3 июля попросили отложить заседание суда по делу главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля для ознакомления с материалами дела.

"Происходящее в суде Киева говорит о том, что правосудие прокуратуру не волнует, обвинению нужно, чтобы я сидел за решеткой", - прокомментировал ситуацию журналист.

Адвокат руководителя портала Андрей Доманский будет ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде - ред.).

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.