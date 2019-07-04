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Музыка свободы: как открывали джазовый фестиваль в Сухуме

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© Sputnik / Акоп Кущян

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

Джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ открылся 3 июля в Абхазской государственной филармонии. Для участия в традиционном фестивале в Абхазию приехал дикси-квинтет Liberty из Приднестровья.

Для абхазских зрителей они подготовили интересную программу, состоящую из классики джаза. В Государственную филармонию пришли настоящие ценители джазовой музыки, и несмотря на то, что их было не так много, они с удовольствием аплодировали каждому выступлению.

Дикси-квинтет Liberty из Приднестровья
© Sputnik
Дали джазу: международный фестиваль открылся в Сухуме

Во второй день SUKHUM AQUAJAZZ 2019, 5 июля, в Абхазской государственной филармонии выступит джазмен Алексей Самарин вместе со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер он исполнит авторскую музыку и джазовые стандарты.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.

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Теги:
джаз


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