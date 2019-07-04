Музыка свободы: как открывали джазовый фестиваль в Сухуме

Джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ открылся 3 июля в Абхазской государственной филармонии. Для участия в традиционном фестивале в Абхазию приехал дикси-квинтет Liberty из Приднестровья.

Для абхазских зрителей они подготовили интересную программу, состоящую из классики джаза. В Государственную филармонию пришли настоящие ценители джазовой музыки, и несмотря на то, что их было не так много, они с удовольствием аплодировали каждому выступлению.

Во второй день SUKHUM AQUAJAZZ 2019, 5 июля, в Абхазской государственной филармонии выступит джазмен Алексей Самарин вместе со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер он исполнит авторскую музыку и джазовые стандарты.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.