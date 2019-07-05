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Новый русский Левша: как новосибирский художник создает самые маленькие книги в мире

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Последователь Левши, новосибирский художник-миниатюрист Владимир Анискин самую маленькую свою работу поместил на срезе макового зерна.

Доктор физических и математических наук Владимир Анискин увлекся созданием микроминиатюр в 1998 году. Он создает свои композиции на срезе рисовых и маковых зерен. Есть также композиции, размещенные внутри человеческого волоса и в игольном ушке.

Факторы, которые, по его словам, мешают Владимиру работать – это биение сердца и статическое электричество. От биения сердца пульсируют руки, а статика может просто унести миниатюру в неизвестном направлении.

Художник использует специальные кисти, краски и микроскоп. Создается одна миниатюра несколько месяцев.

Владимир открыл музей "Русский левша" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а в Новосибирске его работы выставлены в частном музее.



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