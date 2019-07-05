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Виктория вернулась: самая большая кувшинка в мире зацвела в Сухуме

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© Sputnik / Акоп Кущян

В Сухумском ботаническом саду вновь расцвела уникальная Королевская кувшинка - Виктория.

Прошлым летом Сухумский ботанический сад лишился уникального экспоната – неизвестными была украдена редкая Королевская кувшинка – Виктория. Это один из самых редких видов кувшинок, который цветет всего один раз в год, распускается ночью, а на рассвете опускается под воду.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Виктория королевская – сугубо тропическое растение. Кувшинка требует большого ухода и много тепла. Прежде чем высадить кувшинку в пруд, работникам Ботанического сада пришлось долгое время держать ее в оранжерее. 

Семена редкой кувшинки достать оказалось сложно, но сотрудникам Ботанического сада все же удалось достать их у коллег в Ставрополе. Этим летом цветок расцвел снова, но вскоре был опять испорчен людьми. В этот раз пострадали листья и цветы Виктории.

Виктория регия, или королевская – многолетнее водное растение. Листья достигают до двух метров, могут выдерживать на воде груз до 35 килограммов. Это многолетнее водное растение с хорошо развитой корневой системой. На воде цветок держится за счет мощных корней, которыми растение цепляется за грунт.

Теги:
Сухумский ботанический сад


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