Виктория вернулась: самая большая кувшинка в мире зацвела в Сухуме

Прошлым летом Сухумский ботанический сад лишился уникального экспоната – неизвестными была украдена редкая Королевская кувшинка – Виктория. Это один из самых редких видов кувшинок, который цветет всего один раз в год, распускается ночью, а на рассвете опускается под воду.

Виктория королевская – сугубо тропическое растение. Кувшинка требует большого ухода и много тепла. Прежде чем высадить кувшинку в пруд, работникам Ботанического сада пришлось долгое время держать ее в оранжерее.

Семена редкой кувшинки достать оказалось сложно, но сотрудникам Ботанического сада все же удалось достать их у коллег в Ставрополе. Этим летом цветок расцвел снова, но вскоре был опять испорчен людьми. В этот раз пострадали листья и цветы Виктории.

Виктория регия, или королевская – многолетнее водное растение. Листья достигают до двух метров, могут выдерживать на воде груз до 35 килограммов. Это многолетнее водное растение с хорошо развитой корневой системой. На воде цветок держится за счет мощных корней, которыми растение цепляется за грунт.