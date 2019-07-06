Сезон свободной музыки: самые яркие моменты джазового фестиваля в Сухуме

Второй день джазового фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019 открыл бэнд Алексея Самарина композицией "Золотое кольцо".

Продолжила концерт джазовая исполнительница, участница шоу "Голос 5" Валерия Гехнер. Программа Гехнер хорошо была знакома гостям фестиваля. Это - известные джазовые песни Дины Вашингтон, Луи Армстронга. Гехнер импровизировала на сцене.

Импровизация российской джазовой исполнительницы периодически прерывались небольшими словесными "интермедиями". Зрители то и дело вскакивали со своих мест, танцевали и подпевали.

"Вашему вниманию мы хотели бы предложить шикарную балладу. В ней поется о том, как молодая девчонка по уши влюбилась в прекрасного парня. Но с этой любовью что-то пошло не так, потому что она влюбилась в героя черно-белого кино. Итак, Mad About the Boy", – познакомила Гехнер публику со следующей композицией.

Зрители затаив дыхание слушали пронзительную песню о любви. "Wonderful world" Луи Армстронга Валерия Гехнер решила исполнить в новой аранжировке, которая пришлась по душе абхазскому зрителю. Зал сразу же осветился фонариками, которые зрители включили на своих смартфонах.

Завершился концерт зажигательным "I feel good". Но зрители еще долго не отпускали Валерию Гехнер.

Сама джазовая исполнительница после концерта призналась, что очарована Абхазией и чутким абхазским слушателем.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 прошел в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие. В этом году в фестивале приняли участие дикси-квинтет Liberty из Приднестровья, джазмен Алексей Самарин и участница шоу "Голос 5" Валерия Гехнер.