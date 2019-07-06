Ай-да - молодец: как пишет картины первый в мире робот-художник

Ай-Да – первый в мире робот-художник. Создатели придали роботу женский облик, в манипуляторы вложили карандаш и "научили" рисовать, теперь выставка картин робота проходит в Оксфорде.

Камеры в глазах робота передают изображение и благодаря компьютерному зрению обрабатывает информацию. А затем специальный алгоритм задает координаты и передает их в "руку". Результатами такой работы становятся не фотореалистичные рисунка, а уникальные изображения.

"У всех художников во все времена была одна реальная забота и цель: отражать общество, в котором они находились. Леонардо да Винчи отражал эпоху Возрождения, а Энди Уорхол в 60-е годы - производство и рост потребления. Ай-да отражает технологии, которыми мы пользуемся сегодня", - говорит создатель робота Эйден Меллер.

Ай-Да, названная в честь первой женщины-программиста Ады Лавлейс, уже заработала на своих рисунках больше миллиона долларов. Как ей это удалось, смотрите на видео.