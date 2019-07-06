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Затерянный гигант: заброшенный телескоп в горах Армении

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© Видео Ruptly

Кадры с беспилотника запечатлели огромный советский Зеркальный радиотелескоп Геруни в горах Армении.

Съемку советского массивного зеркального радиотелескопа Геруни, заброшенного в горах Армении, провели с помощью дрона.

Расположенная на высоте около 1700 метров над уровнем моря недалеко от города Оргов гигантская антенна была построена в 1981-1985 годах, но после распада Советского Союза пришла в негодность.

Названная в честь советского физика Париса Геруни антенна считалась одним из самых мощных радиотелескопов в мире.

Вокруг массивной антенны находятся другие заброшенные здания, когда-то использовавшиеся для проведения радиотехнических измерений.

"Национальный институт метрологии" Армении, которому сейчас принадлежит телескоп, в настоящее время ищет инвестора для восстановления комплекса.



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