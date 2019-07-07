Возраст не помеха: как 75-летний пауэрлифтер из США поднимает штангу

Американцу Хармешу Шарма 71 год, но он не собирается бросать занятия спортом.

Семидесятипятилетний Хармеш Шарма - рекордсмен по пауэрлифтингу из американского города Уэстборо. На его счету - пять национальных рекордов в своей возрастной категории.

"я соблюдаю диету. Никаких поблажек вроде мороженого, ликера, вина и подобных вещей. Никакого пива", - рассказывает спортсмен.

Пауэрлифтинг - это силовое троеборье, вид спорта, в котором спортсмены преодолевают сопротивление максимально тяжелого веса. Он включает в себя приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста.

Все спортсмены выступают в своей возрастной и весовой категории. Затем показатели сравниваются. По правилам, тот, кто взял максимальный суммарный вес в трех упражнениях, побеждает. Если сумма у двух силачей совпадает, победа присуждается тому, кто имеет меньший вес тела.

Пауэрлифтинг как вид спорта возник из упражнений, которые тяжелоатлеты использовали, чтобы улучшить результаты в своих квалификациях.